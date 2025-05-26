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Трамп назвав Путіна "абсолютно божевільним" після низки ударів Росії по Україні

"У мене завжди були дуже добрі стосунки з Путіним, але з ним щось сталося".

Трамп назвав Путіна "абсолютно божевільним" після низки ударів Росії по Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп після низки ударів Росії по Україні заявив, що президент РФ Владімір Путін "абсолютно збожеволів".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"У мене завжди були дуже добрі стосунки з Путіним, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів! Він без потреби вбиває багато людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети й безпілотники запускають по містах України без жодної причини," – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social пізно ввечері 25 травня.

Він попередив, що якщо Путін спробує захопити всю Україну, це призведе до "падіння" Росії.

"Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину, і, можливо, це так і є, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!", – наголосив Трамп.

Публікація в Truth Social з’явилася невдовзі після того, як Трамп розкритикував Путіна в коментарях журналістам.

"Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним", – сказав він журналістам у Нью-Джерсі.

"Ми зараз розмовляємо, а він стріляє ракетами по Києву й інших містах. Мені це зовсім не подобається, – сказав Трамп. – Я здивований. Дуже здивований. Щось сталося з цим хлопцем – і мені це не подобається".

Президент США зазначив, що він "безумовно" розгляне можливість запровадження подальших санкцій проти Росії, щоб змусити її досягти прогресу в мирних переговорах, хоча й не уточнив деталей.

Пізніше Трамп також розкритикував і президента України Володимира Зеленського, заявивши: "Зеленський не робить своїй країні жодної послуги, говорячи так, як він це робить. Все, що він каже, створює проблеми, мені це не подобається, і краще це припинити".

Напередодні пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником Трампа, засудив російську масовану атаку, що спричинила жертви серед цивільних українців.

Спецпредставник Трампа Келлог назвав російські удари по Україні ганебними

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