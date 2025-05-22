WSJ: Трамп вперше визнав, що Путін не готовий до миру

Про це президент США сказав європейським лідерам після своєї телефонної розмови з очільником Кремля. Втім це не спонукало Трампа посилити тиск на Москву.

Під час телефонної розмови в понеділок президент США Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що очільник Кремля Владімір Путін не готовий припинити війну в Україні, оскільки вважає, що перемагає, пише The Wall Street Journal із посиланням на три джерела.

Видання зазначає, що це визнання Трампом було тим, що європейські лідери давно вважали про Путіна, але вони вперше почули це від президента США. Це також суперечило тому, що Трамп часто говорив публічно, що він вірить, що Путін щиро хоче миру.

Білий дім відмовився коментувати, пославшись на публікацію Трампа в соціальних мережах у понеділок про його розмову з Путіним. «Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я б сказав так зараз», – сказав він.

Хоча Трамп, схоже, усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його зробити те, що, на думку європейців та президента України Володимира Зеленського, він повинен зробити: посилити боротьбу проти Росії.

Натомість Трамп заявив, що хоче швидкого продовження переговорів на нижчому рівні між Росією та Україною у Ватикані. Очікується, що переговори у Ватикані розпочнуться в середині червня.

Раніше видання The New York Times написало, що після розмови з Путіним Трамп заявив Зеленському, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни. Видання зазначає, що такі слова пролунали всього через кілька днів після заяви президента США, що лише особисто він і Путін спроможні укласти угоду про мир в Україні. Також Трамп наразі не планує вводити нові санкції проти РФ попри відсутність припинення вогню.

Також нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.