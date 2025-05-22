Головне за ніч та ранок четверга, 22 травня: ракетний удар по Харкову, понад 140 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 144 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Сьогодні, 22 травня, під час дронової атаки у Києві уламки ворожого безпілотника впали на території школи.

На щастя, обійшлося без постраждалих і займання.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 144 бойових зіткнення, з них понад третина (54) – на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

Оборонці уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та інші важливі об’єкти російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 870 окупантів, 4 танки, 32 артилерійські системи, 99 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення втрати військ РФ становлять близько 977 650 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух, який виявився наслідком ракетного удару.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, російський засіб ураження пошкодив вісім приватних будинків у Холодногірському районі міста. Згідно з уточненою інформацією, через обстріл постраждала одна людина. У двох людей була гостра реакція на стрес, їм надали медичну допомогу.

У Вашингтоні застрелили двох співробітників ізраїльського посольства. Вони незабаром мали одружитися.

Як пише The Washington post, пара виходила з Єврейського музею після відвідування заходу, організованого Американським єврейським комітетом, коли озброєний чоловік відкрив вогонь.

Повідомляють, що нападник після стрілянини вигукував гасла про вільну Палестину. Поліція вважає, що стрілянину скоїв один чоловік, і вже затримали 30-річного Еліаса Родрігеса з Чикаго.

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