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Окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області, поранені люди

Ворог атакував 13 населених пунктів області. 

Окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області, поранені люди
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. 55-річна жінка та двоє 50-річних чоловіків поранені внаслідок ворожих атак по Василівському району.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

Ворог здійснив 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Червоному та Новодарівці. 

303 БпЛА різної модифікації, здебільшого fpv-дрони, атакували Марʼївку, Магдалинівку, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку.

181 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства.

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