Окупанти завдали майже 500 ударів по Запорізькій області, поранені люди

Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства.

181 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Ворог здійснив 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Червоному та Новодарівці.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. 55-річна жінка та двоє 50-річних чоловіків поранені внаслідок ворожих атак по Василівському району.

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