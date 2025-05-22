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Генсек НАТО не готовий зараз запросити Зеленського на саміт у Гаагу

На рішення доведеться "трохи зачекати".

Генсек НАТО не готовий зараз запросити Зеленського на саміт у Гаагу
Президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте
Фото: Офіс президента

Очільник нідерландського уряду Дік Схооф та колишній обіймач цієї посади, а нині генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили журналістам, що хочуть запросити Президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті країн Альянсу, що відбудеться 24-25 червня у Гаазі.

Проте, як пише "Європейська правда", зробити це наразі обидва посадовці не можуть. Рютте повідомив пресі, що не готовий повідомити рішення, яке має спільно ухвалити НАТО. Він попросив журналістів "ще трохи зачекати".

За словами генсека, вже незабаром буде оприлюднено програму саміту, в якій і буде відображено - чи домовилися країни-члени Альянсу запросити Зеленського, чи відкинули цю ідею. 

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