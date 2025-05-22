Держсекретар США не захотів назвати Путіна воєнним злочинцем

Державний секретар США Марко Рубіо не відповів на запитання під час слухань у Конгресі, чи вважає він російського диктатора Путіна воєнним злочинцем.

Як пише "Європейська правда", очільник американської дипломатії взяв участь у засіданні комітету із закордонних справ Палати представників. Під час спілкування один із конгресменів, демократ Білл Кітінг, попросив Рубіо сказати, чи є Росія агресором у війні, на що отримав ствердну відповідь.

Далі парламентар хотів почути думку урядовця, чи є Путін воєнним злочинцем. Держсекретар сказав, що "з упевненістю можна охарактеризувати ці події як воєнні злочини", але відмовився прив'язувати їх до виконавців, бо "ми маємо на меті завершити війну".

Коли демократ повторив своє запитання, Рубіо пояснив, що "час та місце для відповідальності за злочини будуть потім", а зараз питання "саме в тому, щоб припинити війну". Конкретної відповіді він так і не захотів давати.