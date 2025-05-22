Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
Трамп оголосив про фінансування проекту “Золотий купол” на 25 млрд доларів (оновлено)
Трамп оголосив про фінансування проекту “Золотий купол” на 25 млрд доларів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Держсекретар США не захотів назвати Путіна воєнним злочинцем

Марко Рубіо виправдався потребою вести перемовини.

Держсекретар США не захотів назвати Путіна воєнним злочинцем
Держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо не відповів на запитання під час слухань у Конгресі, чи вважає він російського диктатора Путіна воєнним злочинцем.

Як пише "Європейська правда", очільник американської дипломатії взяв участь у засіданні комітету із закордонних справ Палати представників. Під час спілкування один із конгресменів, демократ Білл Кітінг, попросив Рубіо сказати, чи є Росія агресором у війні, на що отримав ствердну відповідь.

Далі парламентар хотів почути думку урядовця, чи є Путін воєнним злочинцем. Держсекретар сказав, що "з упевненістю можна охарактеризувати ці події як воєнні злочини", але відмовився прив'язувати їх до виконавців, бо "ми маємо на меті завершити війну".

Коли демократ повторив своє запитання, Рубіо пояснив, що "час та місце для відповідальності за злочини будуть потім", а зараз питання "саме в тому, щоб припинити війну". Конкретної відповіді він так і не захотів давати.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies