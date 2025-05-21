Головне за середу, 21 травня: удар по Куп'янську-Вузловому, понад 100 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 104 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1183-й день повномасштабної війни.

За інформацією ДСНС, у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок удару КАБами зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. За попередніми даними, одна людина загинула, ще 4 постраждали.

"Унаслідок удару пошкоджено під’їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали також сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. Наразі правоохоронці встановлюють всіх постраждалих громадян, а також документують наслідки авіаційного удару", — повідомили у поліції Харківської області.

За інформацією Суспільного, у поліції заявляли, що під завалами будинку ще може перебувати чоловік.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 травня відбулося 104 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби відбулась на Покровському напрямку - 43. Також активні бої точились на Новопавлівському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 травня – в новині.

У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що заяви представників Росії щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають реальній обстановці.

"Операція підрозділів Сил оборони на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику", - йдеться в повідомленні пресслужба Генштабу.

Загалом з початку операції на Курському напрямку ворог втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25625 осіб убитими. У полон було взято 971 військового РФ. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки.

Також українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спростував інформацію, що російські війська вийшли на адмінкордон Дніпропетровської області.

“Це – ФЕЙК! І ця “новина”, і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності”, - написав він, зазначивши, що росіяни оприлюднили фейкову інформацію, щоб залякати мешканців Дніпропетровщини, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

Начальник ОВА закликав не вестись на провокації і довіряти лише офіційним джерелам.

У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Про це із посиланням на джерела повідомили Reuters та іспанська радіостанція Cadena SER. За даними високопоставленого джерела LB.ua, його розстріляли.

У Портнова стріляли в середу вранці біля воріт Американської школи в заможному районі Мадрида Посуело. За даними Cadena SER, він дістав чотири вогнепальні поранення в груди й одне у голову. Також тут пишуть, що біля воріт школи його чекав невідомий на мотоциклі. Коли Портнов під'їхав, чоловік відкрив по ньому вогонь, а потім зник.

Докладніше – в новині.

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