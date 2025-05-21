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МЗС: страти росіянами українських військовополонених більше, ніж просто варварські воєнні злочини

Російські страти набули системного характеру.

МЗС: страти росіянами українських військовополонених більше, ніж просто варварські воєнні злочини
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

Страти росіянами українських військовополонених більше, ніж просто варварські воєнні злочини. Вони набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом РФ. 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у мережі "Х".

"Російські страти українських військовополонених, які здалися в полон, — це більше, ніж просто варварські воєнні злочини. Вони набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії. Насправді, будь-яка армія воліла б, щоб супротивник здавався в полон у більшій кількості. Такі страти можуть мати лише прямо протилежний ефект. Діючи всупереч навіть елементарній військовій логіці, росіяни показують, що вони — збіговисько садистів і дегенератів, від вищого керівництва до рядових солдатів", — пише Тихий.

Речник наголошує,  що кожен такий випадок має бути розслідуваний і всі винні притягнуті до відповідальності.

"Кожен покидьок, який натискає на спусковий гачок, повинен знати, що справедливість восторжествує. Ми закликаємо до повної міжнародної відповідальності як катів, так і їхніх покровителів аж до Кремля", — заявив Тихий.
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