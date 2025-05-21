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Митниця в режимі Live: українських митників зобов'язали застосовувати бодікамери на всіх пунктах пропуску

Пілотний проєкт розпочався у листопаді 2023 року в пункті пропуску "Рава-Руська" і показав ефективність.

Митниця в режимі Live: українських митників зобов'язали застосовувати бодікамери на всіх пунктах пропуску
бодікамера
Фото: Міністерство фінансів

Сьогодні, 21 травня, Кабінет міністрів затвердив Порядок застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів. 

"Державна митна служба впроваджує інноваційні технології, які докорінно змінюють підходи до митного контролю, встановлюючи нові стандарти прозорості, швидкості та ефективності. Одним із ключових рішень стало використання індивідуальних портативних відеокамер під час митного оформлення", - йдеться в повідомленні.

Пілотний проєкт із застосування митниками бодікамер розпочався у листопаді 2023 року в пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею. Він став наглядною демонстрацією нової якості роботи митниці, де кожна дія фіксується об'єктивно, без можливості втручання. 

Так, вдалося досягти скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також збільшення надходжень до бюджету на 36%. Саме ці показники стали підґрунтям для масштабування ініціативи на інші пункти пропуску. 

"Використання митниками бодікамер - це не просто фіксація подій. Це інструмент швидкої аналітики, якісної перевірки та формування об’єктивної доказової бази. Із бодікамерами кожна дія - чітка, кожне рішення - аргументоване. Це крок до нової моделі взаємодії, де технології підтримують професіоналізм, а контроль - це не тиск, а запорука довіри", - наголосив очільник Держмитслужби Сергій Звягінцев. 

Минулого року також повідомлялося, що всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть також оснащені бодікамерами.
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