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В Україні раз на три роки перевірятимуть усіх посадовців митниці на доброчесність

А при інформації про можливу корупцію моніторитимуть спосіб життя чиновників негайно.

В Україні раз на три роки перевірятимуть усіх посадовців митниці на доброчесність
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Чернівецька митниця

Уряд затвердив механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя митників. Зокрема, їх перевірятимуть обов'язково раз на три роки, а при інформації про можливу корупцію моніторитимуть спосіб життя негайно.

Як повідомили на "Урядовому порталі", Кабінет Міністрів прийняв постанову "Деякі питання проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів". 

Зазначається, що це рішення стало черговим важливим кроком на шляху до формування прозорої митниці, спрямованим на зниження корупційних ризиків. 

Прийнята постанова, проект якої розробив Мінфін, визначає об’єктивний та чіткий механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.

Постановою, зокрема, затверджено порядок проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів. 

Згідно з цим порядком, всі посадові особи митних органів один раз на три роки, а також, негайно, у разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, у тому числі від правоохоронних органів, підлягають перевірці на доброчесність.

Перевірка проводитиметься уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів. 

У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направлятимуть до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції, щоб вживати необхідних заходів у межах компетенції. Інформація, що міститиметься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження стосовно посадової особи митного органу.

Також затвердили порядок подання декларації доброчесності посадових осіб митних органів. Передбачено щорічне подання такої декларації до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції митних органів до 1 квітня поточного року або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду. Порядок також містить саму форму декларації.

  • Узимку стало відомо, що судитимуть колишнього службовця Львівської митниці, який сприяв незаконному переміщенню товарів поза митним контролем. У результаті держава недоотримала 15 млн грн. обов’язкових митних платежів.
  • Перед цим "на гарячому" затримали 5-х посадовців КПП "Тиса", які вимагали гроші із перевізників.
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