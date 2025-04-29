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Торгові центри Епіцентр відновили роботу після масштабноı̈ хакерськоı̈ атаки Новини компаній

Хакерська атака відбулася в ніч на 28 квітня.

Торгові центри Епіцентр відновили роботу після масштабноı̈ хакерськоı̈ атаки
Епіцентр

Компанії «Епіцентр К» вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня.

Як повідомляється на офіційній сторінці компанії у Facebook, цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом дня понеділка більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями, проте зараз всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу.

На жаль, залишаються деякі складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів. Також невирішеними залишаються проблеми з регістрами бухгалтерського обліку. В структурі баз даних, що стосуються  бухгалтерського обліку, відсутні всі регістри та журнали. В результаті цього немає змоги складати будь-які форми бухгалтерської та податкової звітності.

В компанії також запевнили, що команда фахівців «Епіцентр К» продовжує роботи все можливе задля усунення наслідків хакерської атаки та якнайшвидшого відновлення всіх сервісів компанії.

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