Уряд отримав 3 кандидатури міжнародних експертів для відбору членів Рахункової палати

Дорадча група експертів матиме 6 осіб, три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів.

Кілька днів тому уряд отримав пропозиції міжнародних організацій щодо трьох експертів до дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Йдеться про такі кандидатури:

Ігорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року – сертифікований аудитор.

(Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року – сертифікований аудитор. Паскаль Муньє (Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати Франції. Має 24 роки аудиторського досвіду.

(Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати Франції. Має 24 роки аудиторського досвіду. Лі Самерфілд (Lee Summerfield), Великобританія, директор в Національному офісі аудиту Великобританії. Має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

“Дякую представництву Євросоюзу в Україні та Британському посольству в Києві за лідерство в цьому процесі. Дорадча група експертів матиме 6 осіб, три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів”, – написала голова Комітету.

Вона зазначила, що сьогодні або цього тижня уряд офіційно передасть до ВРУ пропозиції міжнародних експертів. Після цього:

Бюджетний комітет готує постанову про склад ДГЕ (тиждень з моменту офіційного отримання листа від Уряду),

Парламент рейтинговим голосуванням обирає українських експертів,

Парламент затверджує постанову про склад ДГЕ (сподіваються, що 2 і 3 етап відбудуться вже наступного пленарного тижня, цього, за оцінкою Підласи, не встигнуть)

Починається прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (тиждень з моменту голосування в Раді і триває 30 днів).

“Запрошую всіх, хто бажає взяти учать у конкурсі, вже готувати документи! Нагадаю, що членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє українською мовою та англійською/французькою, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права 5+ років та бездоганну ділову репутацію”, – написала Роксолана Підласа.