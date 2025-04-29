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Університет KSE купив гольф-клуб на Оболоні в Києві за $18 млн

Там планують облаштувати новий кампус. 

Університет KSE купив гольф-клуб на Оболоні в Києві за $18 млн
Тимофій Милованов
Фото: скрин відео

Університет "Київська школа економіки" (KSE) купив новий кампус – "Гольф Клуб" у Києві на Оболоні. Вартість угоди склала $18 млн.

Про це повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

"Загалом інвестиція на $40 млн у реконструкцію будівлі, нових просторів, аудиторій, лабораторій, мейкер-спейсів, території. Буде дуже няшно... Цей кампус - для інженерів, математиків, урбаністів, психологів, та усіх, хто потрібен Україні для стійкості та відбудови, для спроможності захистити нас та відбудувати Україну", – написав він у фейсбуці.

Милованов зазначив, що університет не відмовляється від минулої діяльності гольф-клубу та буде підтримувати цей спорт. Частина парка буде відкритою для всіх.

Він також запевнив, що  кошти на купівлю гольф-клубу надійшли від міжнародних та українських донорів та партнерів.

За словами Милованова, KSE в розвитку цієї території орієнтуватиметься на Гарвард, Бостонський університет та Массачусетський технологічний інститут.

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