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У конкурсі на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" переміг Сергій Корецький

 Він вступить на посаду  із 14 травня 2025 року.

У конкурсі на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" переміг Сергій Корецький
Ілюстративне фото
Фото: oilreview.kiev.ua

Сергій Корецький переміг у конкурсі на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", повідомляє Суспільне з посиланням на голову парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

За словами Геруса, наглядова рада компанії одноголосно проголосувала за пропозицію Сергію Корецькому укласти контракт.

У "Нафтогазі" офіційно підтвердили що Корецький обраний новим головою правління компанії. Він вступить на посаду голови правління НАК із 14 травня 2025 року.

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З листопада 2022 року “Нафтогаз України” очолював Олексій Чернишов, якого 3 грудня парламент призначив на посаду віцепрем'єр-міністра України — міністра національної єдності України.

Після цього виконувачем обов’язків голови правління компанії призначили Романа Чумака, який раніше обіймав посаду фінансового директора Нафтогазу.

Сергій Корецький з 2022 року очолював ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" у якості голови правління. Перед цим займав керівні посади у Continuum Group, WOG та Idealist Coffee Co. Пан Корецький здобув вищу освіту за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу" у Луцькому державному технічному університеті та за спеціальністю "Видобування нафти і газу" в Івано-Франківському національному технічному університеті.

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