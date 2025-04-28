У конкурсі на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" переміг Сергій Корецький

Сергій Корецький переміг у конкурсі на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", повідомляє Суспільне з посиланням на голову парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.
За словами Геруса, наглядова рада компанії одноголосно проголосувала за пропозицію Сергію Корецькому укласти контракт.
У "Нафтогазі" офіційно підтвердили що Корецький обраний новим головою правління компанії. Він вступить на посаду голови правління НАК із 14 травня 2025 року.
З листопада 2022 року “Нафтогаз України” очолював Олексій Чернишов, якого 3 грудня парламент призначив на посаду віцепрем'єр-міністра України — міністра національної єдності України.
Після цього виконувачем обов’язків голови правління компанії призначили Романа Чумака, який раніше обіймав посаду фінансового директора Нафтогазу.
Сергій Корецький з 2022 року очолював ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" у якості голови правління. Перед цим займав керівні посади у Continuum Group, WOG та Idealist Coffee Co. Пан Корецький здобув вищу освіту за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу" у Луцькому державному технічному університеті та за спеціальністю "Видобування нафти і газу" в Івано-Франківському національному технічному університеті.