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"Нафтогаз" запустив портал ​постачальника, на якому можна повідомляти про можливі порушення у сфері закупівель

Портал підтримується незалежною третьою стороною – ТОВ "Етиконтроль". 

"Нафтогаз" запустив портал ​постачальника, на якому можна повідомляти про можливі порушення у сфері закупівель
Фото: oilreview.kiev.ua

Група "Нафтогаз"  запустила новий інструмент – портал постачальника групи.

Про це повідомила пресслужба компанії. 

"Це сучасна та зручна платформа, яка дає змогу постачальникам групи повідомляти про можливі порушення у сфері закупівель", - йдеться в повідомленні.

Функціонал порталу передбачає подачу звернень щодо ймовірних порушень у закупівлях, відстеження статусу розгляду звернення, а також можливість прикріплювати документи, ставити та/або відповідати на уточнюючі запитання, а також отримувати зворотний зв’язок. 

Як зазначили у "Нафтогазі", портал підтримується незалежною третьою стороною – ТОВ "Етиконтроль", яке здійснює реєстрацію звернень від постачальників. 

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