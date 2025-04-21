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На технологічну зброю Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету

Команда міністерства зустрілася із представниками компаній, які спеціалізуються на виробництві БпЛА та інших технологічних зразків озброєння

На технологічну зброю Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету
Фото ілюстративне
Фото: Михайло Федоров

МІністерство оборони України спрямувало на технологічну зброю третину оборонного бюджету.

Як зазначили у оборонному відомстві, команда міністерства зустрілася із представниками компаній, які спеціалізуються на БпЛА та інших технологічних зразків озброєння. Це є продовженням серії заходів в межах постійного діалогу з вітчизняними зброярами, метою яких є  обговорення досвіду участі бізнесу в оборонних закупівлях та пошук точок покращення існуючої системи, зокрема в частині підвищення прозорості, конкуренції та оперативності процедур.

Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, оборонні закупівлі сьогодні – це не лише забезпечення потреб ЗСУ, але  потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій.

Задача від міністра Рустема Умєрова закупівельній вертикалі – розбудовувати систему так, щоб вона стимулювала інновації та залучала нових учасників, додав директор Департаменту.

Під час зустрічі команда Міноборони презентувала учасникам зріз структури контрагентів «Агенції оборонних закупівель», а також актуальні дані про рівень конкуренції.

Серед задач на 2025 рік – уніфікація технічних вимог до БпЛА. Це дозволить сформувати єдині підходи до оцінки продукції, спростити процедури закупівель та пришвидшити ухвалення рішень. 

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