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​Митники виявили 1000 незадекларованих електронних сигарет у вантажівці зі Словаччини

Товар вилучили.

​Митники виявили 1000 незадекларованих електронних сигарет у вантажівці зі Словаччини
незадекларовані електронні сигарети
Фото: Держмитслужба

Закарпатські митники не допустили незаконне ввезення товарів для вейпінгу, прихованих серед металевих виробів.

Про це повідомила Державна митна служба.

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Під час контролю водій вантажівки, який здійснював імпортне перевезення зі Словаччини, подав документи на вантаж зі «сталлю в рулонах». Однак під час огляду напівпричепа та кабіни водія інспектори виявили п’ять коробок з одноразовими електронними сигаретами торгової марки ELFBAR із вмістом нікотину — загалом 1000 штук.

вилучений незаконний товар
Фото: Держмитслужба
вилучений незаконний товар

Як повідомили у митниці, порушення задокументували за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України, а незадекларований товар вилучили.

Крім того, митниця передала повідомлення про можливе правопорушення до територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області. У діях встановлені ознаки злочину за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів).

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