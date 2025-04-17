Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
ГоловнаЕкономікаДержава

Гаазький арбітраж: французький суд дозволив примусове стягнення з Росії 5 млрд доларів на користь Нафтогазу

У межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції.

Гаазький арбітраж: французький суд дозволив примусове стягнення з Росії 5 млрд доларів на користь Нафтогазу
Фото: Радио Свобода

Суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму в обсязі $5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу. 

“Цей результат – частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК «Нафтогаз України» та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції”, – пояснив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

У межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Група Нафтогаз вже має певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії. 

“Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені”, – підкреслив очільник Групи Нафтогаз.

  • У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна Групи – з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією. 
  • Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал, сформований під егідою Постійної палати третейського суду в Гаазі, зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору. 
  • Попри арбітражне рішення, Росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак Нафтогаз ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies