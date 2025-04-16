Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Полювання на «Панцирі»
Полювання на «Панцирі»
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні з липня запровадять нові європейські стандарти якості електропостачання

Передбачається перехід на номінальну напругу 230/400 В.

В Україні з липня запровадять нові європейські стандарти якості електропостачання
лінія електропередач
Фото: Укренерго

НКРЕКП прийняла постанову «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу».

Як ідеться на сайті регулятора, зміни спрямовані на адаптацію нормативної бази до нових технічних норм та графіків споживання.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення. Зокрема, передбачається перехід на номінальну напругу 230/400 В. Також буде встановлено чіткі межі допустимого відхилення напруги — від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

У НКРЕКП очікують, що нові вимоги сприятимуть підвищенню стабільності електропостачання, зменшенню ризиків пошкодження побутової техніки та зниженню потреби у використанні стабілізаторів напруги. Крім того, зміни дозволять покращити енергоефективність побутових електроприладів завдяки їхній роботі в оптимальному режимі.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies