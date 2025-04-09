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Європейський інвестиційний банк надає Україні €300 млн на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

Від початку повномасштабного вторгнення окупантів ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування.

Європейський інвестиційний банк надає Україні €300 млн на відновлення енергетики та критичної інфраструктури
Денис Шмигаль і Надія Кальвіно
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Відповідні угоди підписали в Брюсселі під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

  • 100 млн євро банк надасть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла.
  • 100 млн євро на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення.
  • 100 млн євро отримаємо на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

“Під час зустрічі обговорили з Надією Кальвіно реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики. Від початку повномасштабного вторгнення росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування. Вдячні банку за активну підтримку України та за внесок у нашу стійкість”, – повідомив Шмигаль.

  • Нещодавно ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів.
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