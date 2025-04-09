ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA (доповнено)

Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс

Євросоюз перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA.

Про це повідомили український прем'єр Денис Шмигаль та міністерство фінансів.

"Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі", – написав у телеграмі глава уряду.

Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.

"Наголосив на зустрічі, що наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Приділили цьому питанню окрему увагу", – зазначив Шмигаль.

Доповнення. У Мінфіні додали, що ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

"У 2025 році ЄС спрямував до Державного бюджету України 8,5 млрд євро – найбільше серед усіх донорів. Кошти надійшли у рамках механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility. Я вдячний партнерам за послідовну та передбачувану підтримку, яка підтримує фінансову стійкість України. Залучене фінансування спрямовується на пріоритетні сфери бюджету країни", – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 50,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.