Сибіга: Україна сформувала позицію щодо угоди про надра зі США

Україна вже виробила свою позицію та бачення тексту угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів зі Сполученими Штатами Америки.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Укрінформ».
За його словами, з українського боку фіналізують склад переговорної групи, яка найближчим часом поїде до Вашингтона для «предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди».
Сибіга сказав, що угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обох сторін та не суперечити стратегічному курсу України на європейську інтеграцію.
«Це одна з принципових позицій для української сторони», – наголосив глава МЗС.
Також міністр підтвердив, що до переговорного процесу залучать одну з провідних юридичних компаній, яка забезпечить його фаховий супровід. До складу делегації, яка вирушить до Вашингтона, увійде представник Міністерства закордонних справ.
- Перший варіант угоди мали підписати Володимир Зеленський і Дональд Трамп 28 лютого. Але їхня зустріч закінчилася словесною перепалкою, тож документ не підписали, хоча все для цього було готове.
- Наприкінці березня The Washington Post оприлюднив матеріал про те, що новий варіант угоди про корисні копалини, який раніше отримав Офіс президента, не має шансів на підписання. За словами співрозмовників видання, 55-сторінковий документ виглядає так, "наче Україна програла США війну, її захопили, і тепер вона має сплачувати довічні репарації".
- Bloomberg писав, що Україна домагатиметься від США більше інвестицій у межах ширшої угоди.
- За словами Зеленського, на перемовини до США поїде технічна команда.
- Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак розповіла в інтерв'ю LB.ua, що Україна не може конкурувати з Росією по запасах копалин, але може дати США низку стратегічних переваг.
- Тепер стало відомо, що Україна і США обговорять угоду щодо копалин у Вашингтоні 11-12 квітня
- Вартість мінеральних ресурсів нашої держави може сягати приблизно 15 трлн доларів.