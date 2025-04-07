Норвегія виділяє понад $378 мільйонів на боєприпаси для України

Ще $94,5 мільйонів спрямують до Європейського фонду миру.

Норвегія планує виділити 4 мільярди норвезьких крон (понад $378 мільйонів) на чеську ініціативу із постачання Україні артилерійських боєприпасів.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на уряд Норвегії.

"Україна потребує стабільного постачання артилерійських снарядів, щоб продовжувати свою боротьбу за свободу проти російських загарбницьких сил. Для Норвегії важливо зробити свій внесок у зусилля із поповнення запасів боєприпасів в Україні", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

4 мільярди норвезьких крон, зокрема, спрямують на чеську ініціативу із постачання боєприпасів великого калібру.

Ще 1 мільярд норвезьких крон Норвегія спрямує до Європейського фонду миру, через який ЄС надає військову допомогу Україні. Гроші спрямують на артилерійські боєприпаси, йдеться у пресрелізі.

"Зараз ми зміцнюємо нашу співпрацю з ЄС, щоб надати Україні, серед іншого, більше артилерійських боєприпасів. Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України в її боротьбі за свободу", – сказав Стьоре.

Нове фінансування від Норвегії є частиною нещодавно оголошеного збільшення підтримки України на 50 мільярдів норвезьких крон у 2025 році.