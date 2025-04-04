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Німеччина планує передати Україні 500 тисяч артилерійських боєприпасів упродовж 2025 року

За перші три місяці 2025 року Німеччина поставила Україні вже 92 тис. артилерійських снарядів.

Німеччина планує передати Україні 500 тисяч артилерійських боєприпасів упродовж 2025 року
Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

Німеччина планує передати Силам оборони України 500 тисяч артилерійських боєприпасів протягом 2025 року.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

Німеччина планує надати близько 500 000 із загальної кількості 2 мільйонів артилерійських снарядів, які ЄС має намір поставити Силам оборони України цього року.

Як зазначає видання, це приблизно на 130 000 артилерійських снарядів більше порівняно з прогнозом, опублікованим наприкінці лютого 2025 року. 

За перші три місяці 2025 року Німеччина вже поставила 92 тис. артилерійських снарядів, серед яких 23 тисячі 122-мм снарядів та 69 тисяч 155-мм снарядів.

Завдяки збільшенню асигнувань, Міноборони ФРН вже може укладати довгострокові контракти з Rheinmetall, Diehl Defense та іншими оборонними компаніями. Таким чином гарантувавши надання Україні військової техніки на мільярди євро на найближчі роки.

  • Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України має достатньо ресурсів для щомісячного постачання до вересня 2025 року.
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