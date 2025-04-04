У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА

Співробітники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російського БпЛА у житловий будинок у Харкові.
Про це повідомляє ДСНС України.
"У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА у житловий будинок", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок російської атаки виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати. Також цією російською атакою були спричинені значні руйнації, під якими опинилися люди.
З-під уламків зруйнованих конструкцій житлового будинку рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих. Усього росіяни своїм масованим обстрілом забрали життя 5 цивільних, ще 34 людини постраждали, з них — один рятувальник.
На місці працювали рятувальники Харківського, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС, сапери, кінологи та психологи (близько 100 співробітників ДСНС) та 17 одиниць спеціальної техніки.
- Учора ввчечері російський дрон влучив у житловий будинок у Харкові. Станом на ранок відомо про п'ятьох убитих та ще 32 поранених. Вранці в лікарні помер чоловік 88 років.