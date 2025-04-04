Справа генералів: полковнику Лапіну змінили запобіжний захід

Суд відпустив під домашній арешт полковника Іллю Лапіна, якого у неналежній обороні кордону Харківщини під час нового наступу росіян у травні 2024 року.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора. В ОГП не вказують прізвища підозрюваного, однак з контексту зрозуміло, що йдеться про полковника Іллю Лапіна.

“Вивченням матеріалів кримінального провадження та характеризуючих даних одного із підозрюваних за ч. 4 ст. 425, ст. 429 КК України – колишнього командира 415 батальйону 125 бригади ТрО, враховуючи його похилий вік, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я, прокурором Офісу Генерального прокурора до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про зміну останньому запобіжного заходу не пов’язаного з триманням під вартою”, – йдеться в повідомленні.

За результатами розгляду клопотання прокурора судом прийнято рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з можливістю покидати домоволодіння для проведення лікування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.