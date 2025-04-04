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​СБУ: отримали підозри адмірали РФ, які командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі

Для удару окупанти використали ракету типу 3М55 «Онікс».

​СБУ: отримали підозри адмірали РФ, які командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі
росіяни, які командували обстрілом Одеси 5 листопада 2023 року

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо організаторів ракетного обстрілу центральної частини Одеси, яка має статус об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це йдеться на сайті СБУ.

У результаті ворожої атаки були пошкоджені пам’ятки архітектури, зокрема, Палац Потоцького та Будинок Боффо.

За даними слідства, наказ на обстріл віддав командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов. Плануванням удару займався його заступник – віцеадмірал Аркадій Романов, який передав розпорядження командиру 15-ї окремої берегової ракетної бригади – полковнику Олексію Щербакову.

Спецслужба зазначила, що для удару по Одесі окупанти використали ракету типу 3М55 «Онікс», призначену для ураження кораблів, однак свідомо застосували її по цивільній інфраструктурі.

На підставі зібраних доказів, включно з висновками експертиз, СБУ заочно повідомила Соколову, Романову та Щербакову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Розслідування триває.

  • Через обстріл Росією середмістя Одеси ввечері 5 листопада постраждали 32 житлові будинки: в Приморському районі міста – 10, в Хаджибейському – 22. Внаслідок атаки були поранені восьмеро людей, з них 5 госпіталізували.
  • ЮНЕСКО тоді засудило атаку РФ.
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