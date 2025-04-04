Іноді людина може просто злякатися.

Так сталося з мінометником Володимиром. Мобілізований наприкінці 2023 року, навесні 2024 він залишив частину. Навіть постфактум він не намагається виправдати свій вчинок чи відшукати якийсь гожий аргумент - чесно визнає, що просто здали нерви від “виходів” та прильотів і вирішив просто деякий час побути вдалі від фронту.

Втім, оступитися може кожен - важливе вміння зробити для себе висновки. Володимир зрозумів просту річ - те, що крім нього, ніхто не захистить ані дорогих для нього людей, ані дорогі для нього місця. Він повернувся до служби через резервний батальйон - і зараз знов воює мінометником на гарячому напрямку. Публікуємо історію Володимира в рамках спільного проєкту LB.ua та ОСУВ "Хортиця" "Війна. Покровський напрямок".