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Бербок вважає слова Путіна про умови припинення вогню “порожніми обіцянками”

Глава МЗС Німеччини закликала союзників “не піддаватися на гру Путіна”.

Бербок вважає слова Путіна про умови припинення вогню “порожніми обіцянками”
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що російські атаки на Україну останніми днями дали зрозуміти, що слова Путіна про переговори є "лише порожніми словами та обіцянками".

Про це вона заявила 4 квітня у кулуарах зустрічі глав МЗС держав НАТО у Брюсселі, передає DW.  

Вона закликала союзників України "не піддаватися на гру Путіна", який "грає на затягування часу, постійно висуваючи нові вимоги".

Париж та Лондон також звинуватили Путіна у продовженні атак на енергоінфраструктуру України. "Він міг би припинити вогонь вже зараз, але натомість продовжує бомбардування України, її мирного населення, її енергопостачання", – заявив глава МЗС Великобританії Девід Леммі.

Начальники генеральних штабів Франції та Великобританії 4 квітня відвідають Київ, оголосив Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. "У якийсь момент виникне необхідність у військовій присутності чи гарантіях безпеки, коли буде досягнуто миру – і саме тому наші начальники штабів будуть сьогодні в Києві, щоб просунути цю роботу", – пояснив він.

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