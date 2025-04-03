Порошенко вимагає скликати Раду і заслухати уряд щодо ​переговорів про припинення вогню та угоду із США

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука негайно скликати сесійне засідання парламенту, щоб змусити уряд публічно відповісти на питання про хід ключових для країни переговорів про припинення вогню та угоду із США.

Про це він заявив у відеозверненні.

При цьому Порошенко зазначив, що скликати Раду - це обов'язки Стефанчука.

"Зібрати парламент для ухвалення звернення до Конгресу ССША щодо важливості відновлення двопартійної підтримки України та підготовки проекту Резолюції щодо нового безпекового та фінансового пакета допомоги, бо пакет Байдена вичерпується, і це очевидна проблема для України. Це - обов'язки спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. І саме до цього я особисто закликав його у понеділок. Але замість цього голова ВР вирішив чомусь зіграти роль троля, завдання якого – видати постик в стилі телеграм-каналів і для телеграм-каналів Банкової. Такого принизливого становища у спікера і в парламенту в Україні ще не було, хоч це і не дивно, коли країною керують 5-6 менеджерів з вулиці Банкової", - сказав Порошенко.

Він також закликав Стефанчука пояснити блокування його закордонних відряджень. Порошенко зазначив, що заяву про відрядження до США він подав ще 20 березня, але його не випустили. Стефанчук раніше заявив, що заяву Порошенка він отримав увечері 1 квітня "з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон".

"Взагалі сам факт того, що лідер опозиційної фракції має погоджувати свої відрядження з владою, вже є свідченням проблем з демократією в країні", - сказав лідер "Євросолідарності".

Він також закликав пояснити, чому і за чиєю вказівкою було скасоване його попереднє і вже підписане відрядження на Політичну Асамблею Європейської Народної Партії до Брюсселю.

"Якщо говорити про інтереси країни сьогодні — то це політична єдність, демократія, підзвітність і прозорість. І професійний парламент, здатний до ефективної роботи, а не до КВК в стилі НКВД", - додав Порошенко.

Що передувало

- "Європейська солідарність" 2 квітня заявила, що "за вказівкою Офісу президента Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Порошенка до Флориди (США)". У партії повідомили, що їхній лідер мав бути "ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему «Виклики у глобальному політичному ландшафті — як зміцнити демократію»". Порошенко мав зустрічатися з представниками команди президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго для "обговорення ефективних стратегій завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхів зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України".

- Це вже не перший випадок, коли Порошенко не зміг виїхати за кордон. Цього року, в січні, Порошенко сказав, що його не випустили до Брюсселя. Стефанчук сказав, що причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, йому невідома.

- 15-18 липня 2024 року експрезидент України мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. Зазначалося, що ключова мета візиту – залучити міжпартійну дипломатію для зміцнення всебічної підтримки України, а також розширити канали комунікації з Республіканською партією США, в тому числі її кандидатами на наступні президентські вибори. Однак, його не пустили.

- У грудні минулого року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.

- У 2022 році Порошенка зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби. До того його двічі не випустили у відрядження в межах делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Після цього Порошенко оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського і закликав зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті Європейської народної партії в Роттердамі.

- Виїзд за кордон парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023.