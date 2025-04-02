Порошенко заявив про "блокування" закордонного відрядження. Стефанчук пояснив ситуацію

Спікер запропонував депутату виступити онлайн або брати відпустку і в цей час їхати у відрядження.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував ситуацію з відрядженням лідера фракції "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Стефанчук заявив, що заяву Порошенка він отримав увечері 1 квітня "з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон".

"...Оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати — це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи", – додав спікер і нагадав, що "відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності", а "участь у конференції на запрошення декана – вибачте, але це вже більше схоже на «конференційний туризм» із бонусом самопіару. І до офіційної парламентської роботи не має жодного стосунку".

Стефанчук запропонував Порошенку виступити онлайн або брати відпустку і в цей час їхати у закордонне відрядження.