Порошенко заявив про "блокування" закордонного відрядження. Стефанчук пояснив ситуацію

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував ситуацію з відрядженням лідера фракції "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
Стефанчук заявив, що заяву Порошенка він отримав увечері 1 квітня "з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон".
"...Оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати — це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи", – додав спікер і нагадав, що "відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності", а "участь у конференції на запрошення декана – вибачте, але це вже більше схоже на «конференційний туризм» із бонусом самопіару. І до офіційної парламентської роботи не має жодного стосунку".
Стефанчук запропонував Порошенку виступити онлайн або брати відпустку і в цей час їхати у закордонне відрядження.
- "Європейська солідарність" 2 квітня заявила, що "за вказівкою Офісу президента Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди (США)".
- У партії повідомили, що їхній лідер мав бути "ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему «Виклики у глобальному політичному ландшафті — як зміцнити демократію»". Порошенко мав зустрічатися з представниками команди президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго для "обговорення ефективних стратегій завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхів зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України".
- Це вже не перший випадок, коли Порошенко не зміг виїхати за кордон. Цього року, в січні, Порошенко сказав, що його не випустили до Брюсселя. Стефанчук сказав, що причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, йому невідома.
- 15-18 липня 2024 року експрезидент України Порошенко мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. Зазначалося, що ключова мета візиту – залучити міжпартійну дипломатію для зміцнення всебічної підтримки України, а також розширити канали комунікації з Республіканською партією США, в тому числі її кандидатами на наступні президентські вибори. Однак, його не пустили.
- У грудні минулого року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
- У 2022 році Порошенка зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби. До того його двічі не випустили у відрядження в межах делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Після цього Порошенко оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського і закликав зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті Європейської народної партії в Роттердамі.
- Виїзд за кордон парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023.