З 2027 року Євросоюз визнаватиме українські електронні підписи і печатки

2026 року ЄС може визнати окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги.

Україна та Євросоюз оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг. За умови успішного його виконання 2026 року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги. Згодом, з 2027 року, всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Це означатиме, що українці зможуть безперешкодно підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи.

Мінцифри зазначає, що у межах цього оновленого плану Україна та ЄС проведуть:

Оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС — Регламенту eIDAS, Директиви NIS2 та GDPR

Визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією

Тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг

Перевірку двосторонніх процедур співробітництва

“Україна — перша країна, яка ще не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Європейському Союзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU”, - підсумували в Мінцифри.