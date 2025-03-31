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З 2027 року Євросоюз визнаватиме українські електронні підписи і печатки

2026 року ЄС може визнати окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги. 

З 2027 року Євросоюз визнаватиме українські електронні підписи і печатки
Фото: EPA/UPG

Україна та Євросоюз оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг. За умови успішного його виконання 2026 року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги. Згодом, з 2027 року, всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Це означатиме, що українці зможуть безперешкодно підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи.

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Мінцифри зазначає, що у межах цього оновленого плану Україна та ЄС проведуть:

  • Оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС — Регламенту eIDAS, Директиви NIS2 та GDPR
  • Визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією
  • Тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг
  • Перевірку двосторонніх процедур співробітництва

“Україна — перша країна, яка ще не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Європейському Союзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU”, - підсумували в Мінцифри.

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