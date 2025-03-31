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В Київ прибули спікери та віце-спікери парламентів 17 країн Європи, - Стефанчук

У столиці України відбудеться саміт голів парламентів.

В Київ прибули спікери та віце-спікери парламентів 17 країн Європи, - Стефанчук
Руслан Стефанчук зустрічає делегації з ЄС
Фото: Руслан Стефанчук

Спікери та віце-спікери парламентів 17 країн ЄС, а також представники Європейського парламенту прибули до Києва, де відбудеться саміт голів парламентів.

Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"У столицю України прибули спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту. Цей візит - сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч із Україною", - написав він у фейсбуці і опублікував відео.

 

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