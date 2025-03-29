Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що Україна зберігає активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину.

"Сьогодні я говорив з Головкомом Олександром Сирським – про ситуацію на нашому фронті, також у тих районах, де наші сили діють на території Росії. Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам – усім, від Курщини до південних напрямків", – наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що упродовж минулої ночі Україну атакували 172 ударні дрони, більше сотні - це були "шахеди". Президент наголосив, що фактично щодобово зараз відбуваються такі масштабні удари безпілотників, також присутні ракетні загрози та загрози балістики.

"Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по наших людях, але й по всіх міжнародних зусиллях – по дипломатії, якою намагаємося завершити цю війну. Росія завдає цих ударів по позиціях усіх, хто хоче закінчення війни. Неможливо ігнорувати сотні «шахедів» щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна – передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру. І тільки примус спрацює. Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню – без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Уже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск", – сказав Зеленський.

Він подякував усім партнерам, які "розуміють це", зокрема подякував за нові санкційні рішення.

Український президент відзначив за результативність на передовій 225-й окремий штурмовий полк, також воїнів 47-ї окремої механізованої бригади. Ще – воїнів Сил спеціальних операцій за дуже ефективні дії по знищенню ворога. Також 35-ту окрему бригаду морської піхоти за ефективність у боях на Покровському напрямку.

Також він подякував "кожному і кожній", хто допомагає армії, працює в усіх оборонних підприємствах та забезпечує армію.