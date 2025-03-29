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Оборонці неба знищили 94 ударні дрони РФ, 69 БпЛА — не досягли цілей

РФ атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА.

Оборонці неба знищили 94 ударні дрони РФ, 69 БпЛА — не досягли цілей
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 29 березня РФ атакувала Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на раонк 29 березня підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

69 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Фото: повітряні сили

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

  • Уночі 29 березня у повітряному просторі Києва і на підступах до міста зафіксували 30 ворожих безпілотників, 16 з них знищили сили ППО.
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