Через російські обстріли на Херсонщині постраждали 9 людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 36 населених пунктів Херсонщини. Російська армія атакувала інфраструктуру області і поранила 9 мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 38 приватних будинків. Також окупанти понівечили газову трубу, автівку швидкої, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.