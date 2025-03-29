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Через російські обстріли на Херсонщині постраждали 9 людей

Ворог атакував соціальну і критичну інфраструктуру.

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали 9 людей
Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська облпрокуратура

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 36 населених пунктів Херсонщини. Російська армія атакувала інфраструктуру області і поранила 9 мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 38 приватних будинків. Також окупанти понівечили газову трубу, автівку швидкої, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

  • Російські війська атакували дроном авто екстрених служб у Новорайську на Херсонщині. Унаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено карету “швидкої”, а також транспорт рятувальників.
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