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За добу українські військові ліквідували 1740 окупантів, — Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 912 490 солдатів.

За добу українські військові ліквідували 1740 окупантів, — Генштаб
Фото: скріншот з відео

Упродовж минулої доби українські оборонці ліквідували 1740 російських окупантів, 23 ворожі танки і понад 60 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 912 490 (+1740) осіб,
  • танків ‒ 10478 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21796 (+34) од,
  • артилерійських систем – 25451 (+64) од,
  • РСЗВ – 1345 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1122 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31234 (+164),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42398 (+118) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)

Дані уточнюються.

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