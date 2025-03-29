За добу українські військові ліквідували 1740 окупантів, — Генштаб

Упродовж минулої доби українські оборонці ліквідували 1740 російських окупантів, 23 ворожі танки і понад 60 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 912 490 (+1740) осіб,
- танків ‒ 10478 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21796 (+34) од,
- артилерійських систем – 25451 (+64) од,
- РСЗВ – 1345 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1122 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31234 (+164),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42398 (+118) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)
Дані уточнюються.