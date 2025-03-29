За добу українські військові ліквідували 1740 окупантів, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 912 490 солдатів.

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