Росіяни завдали понад 480 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Загалом надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

151 артилерійський удар завдано по території Степногірська, П'ятихаток, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по П'ятихатках, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках та Новоандріївці.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження будинків та об'єктів інфраструктури.

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