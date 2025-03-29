Росіяни завдали понад 480 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Упродовж доби російські окупанти завдали 484 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по П'ятихатках, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках та Новоандріївці.
318 БпЛА різної модифікації атакували П'ятихатки, Камʼянське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
8 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, П'ятихатки, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне.
151 артилерійський удар завдано по території Степногірська, П'ятихаток, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Загалом надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
- У Силах оборони зазначали, що упродовж останнього тижня російська окупаційна армія активізувала штурмові дії на Запорізькому напрямку.