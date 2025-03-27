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Зеленський: припинення вогню в Чорному морі потрібно насамперед Росії

Україна погодилася, бо це хоч якийсь крок до миру. 

Зеленський: припинення вогню в Чорному морі потрібно насамперед Росії
Фото: EPA/UPG

Припинення вогню в Чорному морі насамперед потрібно Росії, бо вона вже давно не контролює коридор. Україна погодилася на це, бо це крок до закінчення війни, пояснив президент України в інтерв'ю Eurovision News

Чорноморська частина флоту Росії на дні або схована. І це те, що відбувається на сьогодні.

"Вони домовлялись і готові були йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це енергетика і Чорне море. Ми в цілому були готові на повне припинення вогню. Тож окей з Чорним морем. Вони хочуть просто стрибнути в контроль продуктового коридору. Їм це не вдасться, ми в цьому абсолютно впевнені", – сказав він. 

Стосовно того, що Росія виставила США умови послабити санкції проти неї, Володимир Зеленський сказав: "Якщо Америка буде стояти сильно, міцно, не буде прогинатися під будь-які умови руських. Ми стоїмо на своїй землі і зараз її захищаємо. І стійкість ми свою вже показали. А зараз дуже важливо, щоб наші партнери були стійкими, як мінімум як ми. Хоча можливості в них ще більші". На запитання про те, чи будуть американці так стояти, Зеленський сказав: "Дай Бог – будуть. Але побачимо". 

Домовленість припинити вогонь у Чорному морі

11 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці. 

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. Учора Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених. Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації.

Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції. 

Більше про це – в матеріалі "Переговори в Саудівській Аравії: Москва вимагає, Трамп погоджується". 

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