​Росіяни атакували Харківщину дронами, постраждали понад 20 осіб, зокрема і діти

Також окупанти завдали одного удару із РСЗВ.

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 23 особи, зокрема і діти. Окупанти атакували область безпілотниками різних типів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора уночі у Харкові російський ударний дрон (попередньо БпЛА "Герань-2") влучив у город на території приватного домоволодіння, пошкоджено близько чотирьох приватних будинки. Постраждала жінка.

Перед цим унаслідок обстрілу БпЛА "Шахед" горіли 2 легкових автомобілі, дім на колесах та дрова. Також внаслідок обстрілу "Шахедом" сталося загорання складської будівля на площі 2500 м.кв. Постраждали четверо людей.

Ще один дрон у місті влучив у землю. Це пошкодило скління вікон житлового будинку. Постраждала 79-річна жінка. Перед цим "Герань-2" впав на відкриту територію.

Крім цього у Харкові унаслідок обстрілу БпЛА "Шахедами" горів утеплювач стін та крівля цеху металообробки, овочевий склад, пошкоджено 4 приватні домоволодіння та 2 авто. Постраждали 15-річний хлопець, 6-річна дитина, чоловік та жінка.

Один БпЛА "Герань-2" пошкодив фасад багатоквартирного житлового будинку, 3 автомобілі. Постраждали 2 жінки та чоловік.

У с. Золочів унаслідок обстрілу БпЛА "Шахед" горіли домашні речі та газова труба на площі 5 м.кв. Постраждали 8 осіб, у тому числі дитина.

А в с. Боровій унаслідок влучання (попередньо FPV-дрону) у відкриту місцевість. Постраждав 42-річний чоловік. Госпіталізований до лікарні. Перенд цим у селі російський дрон влучив у відкриту територію. Також наслідок обстрілу (попередньо реактивними системами залпового вогню) виникло загорання приватного будинку на площі 18 м.кв. Постраждала 54-річна жінка (осколкове поранення склом голови).

В с. Козача Лопань внаслідок влучання (попередньо БпЛА) пошкоджено житловий будинок.

У с. Новий Коротич внаслідок влучання БпЛА "Шахед" пошкоджено дах, вікна, двері господарчих приміщень притулку для тварин.

Дві штурмові дії противника в районі Вовчанська зупинили українці на Харківському нпрямку. На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.