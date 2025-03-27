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На Херсонщині внаслідок російських атак загинула літня жінка, ще 5 людей постраждали, - ОВА

Під ворожим вогнем опинилися 30 населених пунктів.

На Херсонщині внаслідок російських атак загинула літня жінка, ще 5 людей постраждали, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Wikimapia

Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області поранено 5 людей, одна людина загинула.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні зранку в Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з безпілотника літню жінку. Через скидання вибухівки з дрона вона дістала поранення, несумісні з життям.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Білозерка, Новокаїри, Велетенське, Станіслав, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Львове, Антонівка, Хрещенівка, Новоолександрівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Надеждівка, Бургунка, Осокорівка, Гаврилівка, Дудчани, Зеленівка, Кізомис, Микільське, Республіканець, Софіївка, Широка Балка та місто Херсон.

Росіяни били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12  приватних будинків. Також окупанти понівечили Пункт Незламності, газогін та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над областю російський безпілотник "Shahed-131/136".

 

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