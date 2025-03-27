За минулу добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 908 890 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 908890 (+1670)
- танків ‒ 10438 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 21701 (+16)
- артилерійських систем – 25265 (+58)
- РСЗВ – 1343 (+2)
- засоби ППО 1118 (+1)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30926 (+108)
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42070 (+169)
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+1)
Дані уточнюються.