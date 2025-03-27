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Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 908 890 військових.

Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів
Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку
Фото: Скріншот з відер

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 908 890 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 908890 (+1670) 
  • танків ‒ 10438 (+8) 
  • бойових броньованих машин ‒ 21701 (+16)
  • артилерійських систем – 25265 (+58)
  • РСЗВ – 1343 (+2) 
  • засоби ППО 1118 (+1) 
  • літаків – 370 (+0)
  • гелікоптерів – 335 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30926 (+108) 
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42070 (+169) 
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+1)

Дані уточнюються.

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