Внаслідок обстрілу сталася пожежа на площі близько 8400 м.кв.

У Ізюмі Харківської області 14 російських безпілотників атакували непрацююче цивільне підприємство.

Про це повідомили у ОВА та в ДСНС Харківщини.

За даними рятувальників, увечері 24 березня протягом години 14 російських безпілотників влучили по цивільному підприємству, спричинивши руйнації будівель та масштабну пожежу площею понад 8500 м кв.

У ОВА зазначили, що підприємство непрацююче. Від обстрілу горіли один легковий та 3 вантажних автомобілі, спалахнула трава за межами підприємства на площі 300 м.кв. Пошкоджено 2 цивільні нежитлові інфраструктури, майстерня, 2 легкових, 2 вантажних автомобілі та вантажний напівпричеп. Без постраждалих. Також в результаті обстрілу пошкоджено контактні лінії залізниці.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків ворожої атаки

Уночі ворог атакував Золочів. Там на відкритій території горіла трава та очерет на площі 3 га. Також горіла трава на площі 2 га через обстріл у с.Залиман.

На дитячому майдарчику в Індустріальному районі Харкова виявили попередньо БпЛА типу приманка. Також знайшли "Герань-2" у с.Стара Покровка, а в с.Семенів Яр – БпЛА невідомого типу. У м.Куп'янськ FPV-дрон завис на дереві.

Вчора вранці у м.Куп'янськ після обстрілу ФАБ-250 пошкоджено 3 приватних будинки та зруйнована господарча споруда. Беж постраждалих і пожеж.

У с.Слатине внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, пошкоджено 3 будинки. У с.Прудянка внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, пошкоджено будинок.