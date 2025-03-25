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Підприємство у Ізюмі атакували понад 10 російських дронів

Внаслідок обстрілу сталася пожежа на площі близько 8400 м.кв.

Підприємство у Ізюмі атакували понад 10 російських дронів
Ліквідація наслідків ворожої атаки
Фото: ДСНС Харківщини

У Ізюмі Харківської області 14 російських безпілотників атакували непрацююче цивільне підприємство. 

Про це повідомили у ОВА та в ДСНС Харківщини

За даними рятувальників, увечері 24 березня протягом години 14 російських безпілотників влучили по цивільному підприємству, спричинивши руйнації будівель та масштабну пожежу площею понад 8500 м кв. 

У ОВА зазначили, що підприємство непрацююче. Від обстрілу горіли один легковий та 3 вантажних автомобілі, спалахнула трава за межами підприємства на площі 300 м.кв. Пошкоджено 2 цивільні нежитлові інфраструктури, майстерня, 2 легкових, 2 вантажних автомобілі та вантажний напівпричеп. Без постраждалих. Також в результаті обстрілу пошкоджено контактні лінії залізниці.

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки
Ліквідація наслідків ворожої атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків ворожої атаки

Уночі ворог атакував Золочів. Там на відкритій території горіла трава та очерет на площі 3 га. Також горіла трава на площі 2 га через обстріл у с.Залиман. 

На дитячому майдарчику в Індустріальному районі Харкова виявили попередньо БпЛА типу приманка. Також знайшли "Герань-2" у с.Стара Покровка, а в с.Семенів Яр – БпЛА невідомого типу.  У м.Куп'янськ FPV-дрон завис на дереві.

Вчора вранці у м.Куп'янськ після обстрілу ФАБ-250 пошкоджено 3 приватних будинки та зруйнована господарча споруда. Беж постраждалих і пожеж. 

У с.Слатине внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, пошкоджено 3 будинки. У с.Прудянка внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, пошкоджено будинок. 

  • На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.
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