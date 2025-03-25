​За добу російська армія втратила майже 1200 солдатів

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1180 солдатів РФ, 5 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артсистему та 3 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 905 940 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10425 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21670 (+18) од,
- артилерійських систем – 25190 (+61) од,
- РСЗВ – 1341 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1117 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30759 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41824 (+98) од,
- спеціальна техніка ‒ 3785 (+0).
Дані уточнюються.