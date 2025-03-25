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ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу російська армія втратила майже 1200 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 905 940 окупантів. 

​За добу російська армія втратила майже 1200 солдатів
Фото: Сухопутні війська

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1180 солдатів РФ, 5 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артсистему та 3 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 905 940 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 10425 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21670 (+18) од,
  • артилерійських систем – 25190 (+61) од,
  • РСЗВ – 1341 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 1117 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30759 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41824 (+98) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3785 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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