Харківщина зазнала обстрілу російськими безпілотниками

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив на своїй сторінці у Telegram про ворожий обстріл Ізюма з використанням ударних безпілотників.

За словами посадовця, зафіксовано удари по місту щонайменше 14 "шахедів", внаслідок яких сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури. Постраждалих попередньо немає.

В обласному центрі одна з невідомих моделей БПЛА впала просто на дитячий майданчик. Тип засобу ураження встановлюється спеціалістами, минулося без травмованих.