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Харківщина зазнала обстрілу російськими безпілотниками

Понад десяток "шахедів" цілили в Ізюм.

Харківщина зазнала обстрілу російськими безпілотниками
“Шахед” з термобаричною бойовою частиною
Фото: AP

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив на своїй сторінці у Telegram про ворожий обстріл Ізюма з використанням ударних безпілотників.

За словами посадовця, зафіксовано удари по місту щонайменше 14 "шахедів", внаслідок яких сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури. Постраждалих попередньо немає.

В обласному центрі одна з невідомих моделей БПЛА впала просто на дитячий майданчик. Тип засобу ураження встановлюється спеціалістами, минулося без травмованих. 

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