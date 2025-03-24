Громадська антикоррада при МО: високопосадовці “Агенції оборонних закупівель” у 2024 році завдали великих збитків бюджету та ЗСУ

Всі назви, номери контрактів, дати рекламацій і інші факти, що не можуть бути викладені публічно, вказані у заявах про злочин, які передані до ДБР і НАБУ.

Високопосадовці “Агенції оборонних закупівель” (АОЗ) у 2024 році здійснили кримінальне правопорушення і завдали великих збитків держбюджету та Збройним Силам України.

Про це повідомила Громадська антикоррада при Міноборони (ГАР МО).

Зазначається, що ГАР МО отримала відповіді на запити щодо статусу контрактів з державними підприємствами, які постачають озброєнні. З 15 запитуваних контрактів 14 мають додаткові угоди щодо продовження строків постачання, а деякі містять до трьох додаткових угод щодо продовження строків тільки на підставі листа постачальника. Це свідчить про систематичне порушення строків постачання критично важливої номенклатури.

Більшість цих угод були підписані колишніми посадовими особами АОЗ у 2024 році.

Як пояснила ГАР МО, в контракті завжди вказані точні обсяги і кінцеві дати постачання боєприпасів, і якщо постачальник не може поставити ту кількість боєприпасів необхідної якості у ті строки, що зазначені в контракті, він має отримати і сплатити великий штраф.

Втім, при наявності особливого ставлення замовника (АОЗ) до постачальника накладання штрафів за частково або повністю зірвані поставки можна уникнути. Для цього постачальник пише лист про те, що не встигає виконати замовлення у зазначені терміни, а замовник без санкцій укладає додаткові угоди щодо продовження строків постачання.

Крім того, замовник у разі рекламацій на неналежну якість продукції може накласти штрафи на постачальника, а може і не накласти.

“У нашому конкретному кейсі про постачання мінометних пострілів жодних штрафів ані за строки постачання, ані за обсяг, ані за якість не накладалося, при тому що проблеми в тому чи іншому обсязі були по всіх трьох пунктах із трьох можливих”, - наголосили в Антикорраді.

ГАР МО зазначила, що необхідно не лише повноцінно та своєчасно забезпечити військо, а також є проблема із дискретним накладенням АОЗ штрафів, яке може містити корупційні ризики.

“ГАР МО вважає, що високопосадовці державного підприємства – виробника боєприпасів, діючи у змові та з корисним умислом, шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи принципи закупівель озброєння та забезпечення Збройних Сил критичною номенклатурою, систематично порушували умови договорів з державним замовником та постачали неякісну критичну номенклатуру ставивши під загрозу обороноздатність держави та життя українських захисників вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене частиною п’ятою статті 190 КК України”, - йдеться у повідомленні.

Громадська антикоррупційна рада запевнила, що всі назви, номери контрактів, дати рекламацій і інші факти, що не можуть бути викладені публічно, вказані у заявах про злочин, які передані ГАР МО до ДБР і НАБУ.

Також ГАР МО публічно застерігла чинне керівництво АОЗ від аналогічних дій, які будуть мати аналогічну реакцію.