Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Поліцейські повідомили двом особам про підозру у проведенні незаконного референдуму в окупованому Херсоні

Правоохоронці повідомили про підозру у проведенні незаконного референдуму в окупованому Херсоні 44-річній жінці та 72-річному чоловіку.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У вересні 2022 року окупаційна влада призначила жінку на посаду “секретаря дільничної виборчої комісії № 301”, а чоловік увійшов до складу “дільничної виборчої комісії № 302”, які діяли на території Дніпровського району Херсона”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, жінка з 23 по 27 вересня 2022 року безпосередньо керувала процесом “голосування” та контролювала роботу інших членів “комісії”. Чоловік приймав виборців, перевіряв їх особи відповідно до наявних списків, видавав бюлетені для голосування щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання до РФ.

Слідчі поліції кваліфікували їх дії за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, зловмисникам заочно повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.