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Сибіга: замість порожніх заяв, Росія повинна припинити бомбардування українських міст

"Будь-яка дипломатія з Москвою має бути підкріплена вогнем, санкціями та тиском".

Сибіга: замість порожніх заяв, Росія повинна припинити бомбардування українських міст
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Олександр Ратушняк

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на ракетний удар РФ по густонаселеному району міста Суми. Він наголошує, що РФ першочергово повинна припинити бомбардування міст України.

Про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив у мережі "Х".

"Москва говорить про мир, завдаючи жорстоких ударів по густонаселених житлових кварталах великих міст України. Кілька годин тому під час чергового жахливого російського бомбардування центру Суми постраждали десятки мирних жителів, серед яких багато дітей", — ідеться у повідомленні.

Сибіга наголошує, що замість того, щоб робити порожні заяви про мир, Росія повинна припинити бомбардування українських міст і припинити війну проти мирного населення.

"Будь-яка дипломатія з Москвою має бути підкріплена вогнем, санкціями та тиском", — наголошує глава МЗС.

  • 24 березня російська армія здійснила ракетний удар по центральній частині міста Суми. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад та дитячі лікарні. Унаслідок атаки постраждали 88 людей, серед них — 14 дітей.
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