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Південно-донецький напрямок

Бійці тактичної групи "Вугледар" показали, як нищать ворога і ворожу техніку на Південно-донецькому напрямку

Лише за тиждень воїни ліквідували пів тисячі окупантів, 8 артустановок, 16 дронів, автомобільну техніку.

Бійці тактичної групи "Вугледар" показали, як нищать ворога і ворожу техніку на Південно-донецькому напрямку
Результат роботи тактичної групи «Вугледар»

Щодня військовослужбовці тактичної групи "Вугледар" на Південно-донецькому напрямку полюють на особовий склад і техніку окупантів, змушуючи ворогів платити за кожен окупований метр української території високу ціну.

На відео, що ми публікуємо в рамках спільного проєкту LB.ua та тактичної групи "Вугледар" - результати хороброї роботи наших воїнів: знищення окупантів, ворожої техніки завдяки "ювелірному" скиду пілота-аса, дрона-розвідника Zala абощо.


За останній тиждень артилерією, мінометами, танками та БПлА тактичної групи "Вугледар" на Південно-донецькому було знищено:

  • 573 окупанти;
  • 19 одиниць броньованої техніки;
  • 8 артилерійських установок;
  • 16 БПлА;
  • 24 одиниці автомобільної техніки;
  • 2 склади боєприпасів.

Потужні, безжальні, досвідчені бригади та окремі батальйони тактичної групи "Вугледар", захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, нищать ворога вдень і вночі.

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