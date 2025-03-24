Щодня військовослужбовці тактичної групи "Вугледар" на Південно-донецькому напрямку полюють на особовий склад і техніку окупантів, змушуючи ворогів платити за кожен окупований метр української території високу ціну.
На відео, що ми публікуємо в рамках спільного проєкту LB.ua та тактичної групи "Вугледар" - результати хороброї роботи наших воїнів: знищення окупантів, ворожої техніки завдяки "ювелірному" скиду пілота-аса, дрона-розвідника Zala абощо.
За останній тиждень артилерією, мінометами, танками та БПлА тактичної групи "Вугледар" на Південно-донецькому було знищено:
- 573 окупанти;
- 19 одиниць броньованої техніки;
- 8 артилерійських установок;
- 16 БПлА;
- 24 одиниці автомобільної техніки;
- 2 склади боєприпасів.
Потужні, безжальні, досвідчені бригади та окремі батальйони тактичної групи "Вугледар", захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, нищать ворога вдень і вночі.