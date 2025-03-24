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Андрющенко: РФ ймовірно планує запуск вантажного сполучення із тимчасово захопленим Мелітополем на Запоріжжі

Росіяни готують рухомий склад для запуску кільцевої залізниці з Ростову до Криму.

Андрющенко: РФ ймовірно планує запуск вантажного сполучення із тимчасово захопленим Мелітополем на Запоріжжі
Фото: Петро Андрющенко

Росіяни переміщують рухомий склад Маріупольської залізниці для підготовки до запуску вантажного сполучення із тимчасово окупованим Мелітополем Запорізької області, у рамках будівництва залізниці із російського Ростова до Криму.

Про це повідомляє очільник Центру вивчення окупації, ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначає, що окупаційна влада перемістила тепловозами низку вантажних вагонів, зокрема зі станції Асланове в Маріупольський порт і на станцію Маріуполь-Головний та Маріуполь-Сортувальний.

"Вагони готують до вантажного сполучення з Мелітополем (далі - Крим), який збираються запустити цього або наступного тижня", — каже він. 

  • У лютому росіяни запустили повноцінне залізничне сполучення Ростов-на-Дону – Маріуполь – Волноваха – Донецьк. Російські війська, завдяки збудованій залізничній гілці, яка з'єднує РФ з тимчасово окупованими територіями Запоріжжя та Херсонщини, поповнюють резерви живою силою і технікою на півдні України.
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